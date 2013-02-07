Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:58818

В Сумах снова решили раздерибанить Вишневый сад?

На сайте Сумского горсовета опубликован проект решения «О предоставлении Департаменту обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков с изменением целевого назначения по адресу: г. Сумы, проспект Курский, в районе сквера «Вишневый сад».

Согласно проекту, планируется «предоставить Департаменту обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков с изменением целевого назначения из земель «сельскохозяйственного назначения» на земли «рекреационного назначения», «для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения» (код КВЦПО – 07.01) по следующим адресам:

1. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0163, площадью 0,0984 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.6 – «Другой коммерческой деятельности»;

2. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0154, площадью 0,0984 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.6 – «Другой коммерческой деятельности»;

3. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0240, площадью 0,0624 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.3 – «Розничной торговли и коммерческих»;

4. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0155, площадью 0,0988 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.3 – «Розничной торговли и коммерческих».

Внимание на этот проект обратил экс-мэр Сум Геннадий Минаев, при котором раздерибанить этот участок как раз не удалось.

«Вишневый сад»!!!

Интересна конечная цель этого проекта решения?!

Будем наблюдать. Тем более, что департамент ресурсных платежей СГС, в ведении которого находятся земельные имущественные вопросы громады, в данное время возглавляет Юрий Клименко, около 10 лет назад з позором уволенный из городского совета за то, что будучи сотрудником правого управления СГС продавал суды, «сливая» их потенциальным застройщикам «Вишневого Сада», которые, как оказалось, занесли в БЮТ деньги за эти земельные участки...», - написал экс-мэр в Фейсбуке.

Политика Вишневый сад
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах появилась дополнительная остановка общественного транспорта
20.09.2018 10:18

В Сумах появилась дополнительная остановка общественного транспорта

В Сумах появилась остановка общественного транспорта «Вишневый сад»....

15.10.2014 08:53

В Сумах «Вишневый сад» сделают городским сквером официально

Такое поручение дал городской голова директору госдепартаменту градостроительства и архитектуры Анатолию Жуку....

19.06.2013 10:45

Депутаты отказали договорам по «Вишневому саду»

Сумской горсовета на сессии 19 июня принял решение не возобновлять договоры аренды земельных участков по проспекту Курскому (так называемый «Вишневый... 2

20.02.2013 17:13

Вишневый сад: Шовкун VS Ефименко - «война» продолжается

11 февраля милиция снова закрыла уголовное производство, которое открывалось по заявлению бизнесмена Сергея Шовкуна о получении заммэра Константином Ефименко $42... 40

07.02.2013 10:22

Вишневый сад: расследование по заммэра Сум продолжается

Прокуратура Сумщины отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства по заявлению предпринимателей, обвиняющих заммэра Сум Константина Ефименко в получении взятки.... 70

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 549 человек
Сегодня 08:58
В Сумах спасли потенциального самоубийцу (видео)
Сегодня 11:10
На Сумщине микроавтобус врезался в грузовик: травмировалось семеро
Сегодня 11:07
Сумские бойцы снова с медалями чемпионата мира
Сегодня 10:39
В Сумах снова решили раздерибанить Вишневый сад?
Сегодня 09:58
В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу
Сегодня 09:27
Active Citizens Camp online: студенти із Сум можуть взяти участь у програмі
Сегодня 08:42
Кому в Сумах завтра отключат свет?
Сегодня 08:01
Самая ядовитая змея на планете: в Шостке на улице нашли мертвую королевскую кобру, а не питона — эксперты
Вчера 21:30
Глуховские шахматисты отличились в онлайн-турнире
Вчера 17:50
Сумские баскетболисты сыграют в Кубке с «Днепром»
Вчера 17:06
В Сумах на содержание дорог и мостов хотят потратить 130 млн грн
Вчера 16:29
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.