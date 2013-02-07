В Сумах снова решили раздерибанить Вишневый сад? На сайте Сумского горсовета опубликован проект решения «О предоставлении Департаменту обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков с изменением целевого назначения по адресу: г. Сумы, проспект Курский, в районе сквера «Вишневый сад».

Согласно проекту, планируется «предоставить Департаменту обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков с изменением целевого назначения из земель «сельскохозяйственного назначения» на земли «рекреационного назначения», «для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения» (код КВЦПО – 07.01) по следующим адресам:

1. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0163, площадью 0,0984 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.6 – «Другой коммерческой деятельности»;

2. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0154, площадью 0,0984 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.6 – «Другой коммерческой деятельности»;

3. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0240, площадью 0,0624 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.3 – «Розничной торговли и коммерческих»;

4. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0155, площадью 0,0988 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.3 – «Розничной торговли и коммерческих».

Внимание на этот проект обратил экс-мэр Сум Геннадий Минаев, при котором раздерибанить этот участок как раз не удалось.

«Вишневый сад»!!!

Интересна конечная цель этого проекта решения?!

Будем наблюдать. Тем более, что департамент ресурсных платежей СГС, в ведении которого находятся земельные имущественные вопросы громады, в данное время возглавляет Юрий Клименко, около 10 лет назад з позором уволенный из городского совета за то, что будучи сотрудником правого управления СГС продавал суды, «сливая» их потенциальным застройщикам «Вишневого Сада», которые, как оказалось, занесли в БЮТ деньги за эти земельные участки...», - написал экс-мэр в Фейсбуке.