В Сумах снова решили раздерибанить Вишневый сад?

Согласно проекту, планируется «предоставить Департаменту обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков с изменением целевого назначения из земель «сельскохозяйственного назначения» на земли «рекреационного назначения», «для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения» (код КВЦПО – 07.01) по следующим адресам:
1. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0163, площадью 0,0984 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.6 – «Другой коммерческой деятельности»;
2. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0154, площадью 0,0984 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.6 – «Другой коммерческой деятельности»;
3. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0240, площадью 0,0624 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.3 – «Розничной торговли и коммерческих»;
4. г. Сумы, проспект Курский, кадастровый номер 5910136600:05:007:0155, площадью 0,0988 га, категория и целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, код УКГВЗ: 1.11.3 – «Розничной торговли и коммерческих».
Внимание на этот проект обратил экс-мэр Сум Геннадий Минаев, при котором раздерибанить этот участок как раз не удалось.
«Вишневый сад»!!!
Интересна конечная цель этого проекта решения?!
Будем наблюдать. Тем более, что департамент ресурсных платежей СГС, в ведении которого находятся земельные имущественные вопросы громады, в данное время возглавляет Юрий Клименко, около 10 лет назад з позором уволенный из городского совета за то, что будучи сотрудником правого управления СГС продавал суды, «сливая» их потенциальным застройщикам «Вишневого Сада», которые, как оказалось, занесли в БЮТ деньги за эти земельные участки...», - написал экс-мэр в Фейсбуке.
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