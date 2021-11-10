В Ахтырке вор трижды обокрал кассу магазина Воспользовавшись моментом, злоумышленник трижды похищал из кассы магазина деньги.

За помощью к работникам Ахтырского районного отдела полиции обратились продавщицы одного из местных магазинов. Они рассказали, что из кассы магазина исчезают деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции довели причастность ранее судимого 27-летнего мужчины к краже 4200 гривен из кассы магазина. Выяснилось, что злоумышленник неоднократно приходил в магазин, чтобы приобрести товар. Когда же продавщица называла ему сумму, мужчина просил принести ему продукты из другого конца торгового зала. А сам в это время доставал деньги из кассы.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.