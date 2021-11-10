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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:16423

В Ахтырке вор трижды обокрал кассу магазина

Воспользовавшись моментом, злоумышленник трижды похищал из кассы магазина деньги.

За помощью к работникам Ахтырского районного отдела полиции обратились продавщицы одного из местных магазинов. Они рассказали, что из кассы магазина исчезают деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции довели причастность ранее судимого 27-летнего мужчины к краже 4200 гривен из кассы магазина. Выяснилось, что злоумышленник неоднократно приходил в магазин, чтобы приобрести товар. Когда же продавщица называла ему сумму, мужчина просил принести ему продукты из другого конца торгового зала. А сам в это время доставал деньги из кассы.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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