На Сумщине грибник нашел человеческий череп Полиция проводит проверку по факту обнаружения черепа человека на Роменщине.

Вчера, около 11 часов, в дежурную часть Роменского районного отдела полиции от 34-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что в лесополосе вблизи села Зарудье, во время сбора грибов, он обнаружил человеческий череп.

Для выяснения всех событий происшествия на место выехала следственно-оперативная группа. Найденное изъяли и направили на экспертизу, которая позволит определить время и вероятные причины смерти.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.