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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:36691

Появилось видео из квартиры, где сумчанка пытала голодом 15 собак

По сообщениям зооволонтеров, в одной из квартир в доме №22 на пр. Лушпы душевнобольная женщина содержала и пытала голодом полтора десятка собак.

Дверь была выбита, и собаки спасались бегством. Семь собак отловили волонтеры и неравнодушные люди. Животные в ужасном состоянии сейчас находятся в ветклинике «Хелс» на лечении. С другими собаками вопрос будет решаться.

Что будет с женщиной и какие меры предпримет полиция по отношению к ней, пока неизвестно.

На лечение собак собирают средства:

Приватбанк – 5168 7422 2689 3042

Монобанк - 5375 4141 2117 1457

Миненко И., или можно занести непосредственно в «Хелс» на счет Миненко.

На видео квартира женщины, где находились собаки, пишет 0542.ua.

Общество Собаки
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