Появилось видео из квартиры, где сумчанка пытала голодом 15 собак

Дверь была выбита, и собаки спасались бегством. Семь собак отловили волонтеры и неравнодушные люди. Животные в ужасном состоянии сейчас находятся в ветклинике «Хелс» на лечении. С другими собаками вопрос будет решаться.
Что будет с женщиной и какие меры предпримет полиция по отношению к ней, пока неизвестно.
На лечение собак собирают средства:
Приватбанк – 5168 7422 2689 3042
Монобанк - 5375 4141 2117 1457
Миненко И., или можно занести непосредственно в «Хелс» на счет Миненко.
На видео квартира женщины, где находились собаки, пишет 0542.ua.
Вопиющий случай произошел в Сумах на пр. Михаила Лушпы....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запрет выгула собак стафф и других бойцовских пород по городу без намордника»....
23 февраля в Токарях прошел чемпионат Украины по ездовому спорту на собаках....
23 февраля в Сумах на лыжной базе в Токарях пройдут необычные соревнования «Природа ездовых собак 2019 «Nordic»....
23 февраля в Сумах на лыжной базе в Токарях пройдут необычные соревнования «Природа ездовых собак 2019 «Nordic»....