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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22226

На Сумщине за 10 месяцев 63 человека погибли и 743 травмировались в ДТП

В Украине длится неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма, соблюдению правил дорожного движения.

Всемирная организация здравоохранения отмечает: ежегодно в результате ДТП погибают почти 1,3 миллиона человек. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей от 5 до 29 лет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Украине в этом году, по данным патрульной полиции, по состоянию на 31 октября в ДТП погибли 2592 человека (среди них 157 — дети), почти 25 тысяч человек травмировались (среди них 3388 — несовершеннолетние).

В Сумской области в январе-октябре текущего года произошло более 1,9 тыс. ДТП, в которых погибли 63 человека и 743 травмировались.

Аварий могло быть в разы меньше, если бы все участники дорожного движения неукоснительно соблюдали простые правила:

1 - использовали пояса безопасности;

2 – надевали шлем при вождении двухколесных транспортных средств;

3 – носили светоотражающие элементы в темное время суток;

4 – соблюдали скоростной режим;

5 – останавливались по требованию знаков и светофоров, придерживались разметки;

6 – не пускали за руль несовершеннолетних;

7 – не употребляли алкоголь.

«Правила дорожного движения написаны кровью и пишутся они для того, чтобы мы все, садясь в автобус, на велосипед или за руль собственного автомобиля, могли чувствовать себя в безопасности, — говорит Игорь Кузин, замминистра — главный государственный санитарный врач Украины. — Будем уважать друг друга, будем внимательны за рулем и бережем здоровье: свое и тех, кто рядом!».

Право Дтп
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