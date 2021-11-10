На Сумщине за 10 месяцев 63 человека погибли и 743 травмировались в ДТП

Всемирная организация здравоохранения отмечает: ежегодно в результате ДТП погибают почти 1,3 миллиона человек. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей от 5 до 29 лет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В Украине в этом году, по данным патрульной полиции, по состоянию на 31 октября в ДТП погибли 2592 человека (среди них 157 — дети), почти 25 тысяч человек травмировались (среди них 3388 — несовершеннолетние).
В Сумской области в январе-октябре текущего года произошло более 1,9 тыс. ДТП, в которых погибли 63 человека и 743 травмировались.
Аварий могло быть в разы меньше, если бы все участники дорожного движения неукоснительно соблюдали простые правила:
1 - использовали пояса безопасности;
2 – надевали шлем при вождении двухколесных транспортных средств;
3 – носили светоотражающие элементы в темное время суток;
4 – соблюдали скоростной режим;
5 – останавливались по требованию знаков и светофоров, придерживались разметки;
6 – не пускали за руль несовершеннолетних;
7 – не употребляли алкоголь.
«Правила дорожного движения написаны кровью и пишутся они для того, чтобы мы все, садясь в автобус, на велосипед или за руль собственного автомобиля, могли чувствовать себя в безопасности, — говорит Игорь Кузин, замминистра — главный государственный санитарный врач Украины. — Будем уважать друг друга, будем внимательны за рулем и бережем здоровье: свое и тех, кто рядом!».
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