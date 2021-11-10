На Сумщине умер участник АТО Остановилось сердце воина-защитника Сергея Гаркавенко с Белопольщины.

Вчера, 16 ноября, в Куяновке простились с 51-летним ветераном АТО Сергеем Гаркавенко.

Он пошел защищать Украину в 2014 году, не уклонялся от мобилизации. До войны работал в местном сельхозпредприятии "Агрифас" водителем, механизатором, механиком. Знал технику, любил свое дело. Поэтому в армию призвался как водитель, участвовал в боевых действиях, пишет Білопілля.сіті.

В 2015 году сам ехал за рулем КамАЗа, который сельхозпредприятие, где Сергей работал раньше, отремонтировало и передало на фронт.

После перенесенного инфаркта снова вернулся в армию. После демобилизации жил в Куяновке, активно участвовал в жизни громады, ветеранской организации.

Вместе с женой воспитывали четверых детей. Его сын Артем и сейчас проходит службу в зоне боевых действий в Луганской области. Сестра Валентина два года служила медицинской сестрой в АТО.

Сергей умер из-за болезни сердца.