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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарным удалось спасти жилой дом, летнюю кухню и сарай

16 ноября в 19:33, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании сенника по ул. Новоселовка в с. Семеновка на Роменщине.

О пожаре сообщил владелец постройки. На место происшествия было направлено отделение очередной караула 21-й государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Семеновка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен сеновал и до 20 тонн сена. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные постройки, а также летнюю кухню, сарай и жилой дом расположены рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая была расположена в 1 км от очага горения.

В 20:20 возгорание локализовали, а в 00:14 потратив на тушение около 20 тонн воды полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Семеновка.

Общество Пожар
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