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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

16 ноября в 13:05 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Полесская в г. Конотоп.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда местного предприятия.

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади, стены на площади до 75 кв. м, окна и двери, а также вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома, а также расположенные рядом летнюю кухню и гараж под одной крышей. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 700 м от очага горения.

В 13:31 возгорание локализовали, а в 15:47 – потратив на тушение почти 39 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника добровольной пожарной команды местного предприятия.

Общество Пожар
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