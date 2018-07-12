Сумчанки отримали президентську стипендію

Згідно з документом, строком на один календарний рік стипендії Президента України признаються переможцям ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, серед яких:
- Дудукаленко Альона – учениця державного професійно-технічного навчального закладу "Синівський професійний аграрний ліцей", Сумська область;
- Жиронкіна Дар'я – учениця 8 класу комунальної установи "Сумська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 27", м. Суми Сумської області;
- Рижкова Анастасія – учениця 11 класу комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради.
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