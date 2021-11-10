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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:35158

На Сумщине браконьер «нарыбачил» на 200 тысяч гривен убытков

Поздним вечером 16 ноября рейдовая группа в составе работника Госэкоинспекции в Сумской области и общественного инспектора по охране окружающей среды на одном из прудов с. Клышки Шосткинского района задержала браконьера.

К моменту прибытия экоинспекторов местный житель уже успел проверить сети и собирал свой незаконный улов.

В ходе осмотра в деревянной лодке правонарушителя было обнаружено 55 карасей, 35 щук, 2 окуня и 1 сазан. Кроме того, в автомобиле марки «Volkswagen» экоинспекторы нашли запрещенные орудия ловли – рыболовные сети.

Поскольку этот факт является грубым нарушением правил рыболовства, на гражданина был составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Кроме того, согласно Постановлению КМУ от 21.11.2011 № 1209, экоинспекторы провели предварительный подсчет нанесенного ущерба, сумма которого составила 218 365 грн.

Учитывая, что браконьер нанес значительный ущерб, на место событий экоинспекторы вызвали работников полиции, которые изъяли незаконно добытые биоресурсы и запрещенные орудия лова. Инспекция готовит материалы по признакам уголовного правонарушения для передачи в правоохранительные органы.

Право
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