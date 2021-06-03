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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03356

«Горводоканал» незаконно добывал подземные воды и сбрасывал сточные воды в реку

КП «Горводоканал» Роменского городского совета незаконно добывало подземные воды и сбрасывало сточные воды в р. Сула.

В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратилась Государственная экологическая инспекция в Сумской области к ответчику КП «Горводоканал» Роменского городского совета о взыскании 396,8 тыс. грн ущерба, причиненного вследствие нарушения требований природоохранного законодательства Украины. Иск обоснован тем, что по результатам проведенной истцом внеплановой проверки выявили факты самовольного водопользования: забора подземных вод с применением скважин и сброс загрязняющих веществ в реку Сула. Ответчик отметил, что причиной правонарушения стало длительное изготовление разрешительной документации и ограничения, вызванные карантинными мерами, для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Однако действующим законодательством установлено, что специальное водопользование платное и осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование (ст. 49 Водного кодекса Украины). Пунктом 9 части 1 статьи 44 Водного кодекса Украины предусмотрена обязанность водопользователя осуществлять специальное водопользование только при наличии разрешения.

Рассмотрев материалы дела, проверив точность и правильность расчетов суммы штрафов, суд пришел к выводу об удовлетворении иска Государственной экологической инспекции в Сумской области частично и взыскать с КП «Горводоканал» Роменского городского совета 122,5 тыс. грн ущерба, причиненного за нарушением законодательства об охране окружающей среды вследствие самовольного водопользования и сброса загрязняющих веществ в поверхностный водный объект р. Сула.

Право КП «Горводоканал»
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