Active Citizens Camp online: студенти із Сум можуть взяти участь у програмі Сумську молодь запрошують взяти участь у програмі «Active Citizens Camp online: студентське лідерство», що реалізується за підтримки House of Europe та British Council.

Active Citizens Camp об’єднує проактивних студентів з усієї України. Програма запрошує молодих лідерів для того, щоб навчитися згуртовувати людей навколо корисних проєктів.

Табір складається з двох модулів. Перший допоможе усвідомити мотивацію займатися змінотворенням, навчитися вести ефективний діалог та планувати сталі соціальні ініціативи.

Другий модуль допоможе зрозуміти те, як стати лідером та втілювати соціальні інновації. Нові знання одразу ж буде можливість застосувати на практиці — розробити проєкт разом з іншими учасниками. Вісім найкращих команд отримають по 15 тис. грн, щоб втілити свої ідеї вже у січні-лютому.

Active Citizens Camp пройде з 29 листопада по 15 грудня. Зустрічі відбуватимуться врежимі онлайн в будні з 15:00 до 18:00. Сесії-знайомства щосереди — за бажанням, усі інші потрібно обов’язково відвідувати.

Реєстрація до 24 листопада 2021 о 15:00 за київським часом.

Деталі та реєстрація за цим посиланням.