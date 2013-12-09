Народный артист Украины из Сум получил государственную стипендию Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №582/2021 «О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства».

Согласно Указу, народный артист Украины, ведущий мастер сцены коммунального учреждения культуры Сумского областного совета - Сумского областного театра для детей и юношества назначена двухлетняя государственная стипендия, которая составляет 1,5 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Справка

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» установлено, что с 1 июля 2021 года размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 1854 грн.