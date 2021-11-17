На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 385 человек

По состоянию на 17 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 119 744 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2323 летальных исхода, за минувшие сутки – 26 (Конотопский р-н – 5, Ахтырский р-н – 5, Роменский р-н – 4, Сумской р-н – 10, Шосткинский р-н – 2).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 101 311 человек, из них за минувшие сутки – 1147 (Конотопский р-н – 237, Ахтырский р-н – 199, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 573, Шосткинский р-н – 128).
COVID-19 подтвердили у 387 человек (Конотопский р-н – 129, Ахтырский р-н – 54, Роменский р-н – 48, Сумской р-н –...
В Сумах сохраняется практически полная загрузка коек в городских больницах, определенных для помощи больным COVID-19....
COVID-19 подтвердили у 306 человек (Конотопский р-н – 37, Сумской р-н – 177, Шосткинский р-н – 92)....
Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....