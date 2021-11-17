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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:381155

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 385 человек

COVID-19 подтвердили у 385 человек (Конотопский р-н – 61, Ахтырский р-н – 26, Роменский р-н – 44, Сумской р-н – 232, Шосткинский р-н – 22).

По состоянию на 17 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 119 744 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2323 летальных исхода, за минувшие сутки – 26 (Конотопский р-н – 5, Ахтырский р-н – 5, Роменский р-н – 4, Сумской р-н – 10, Шосткинский р-н – 2).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 101 311 человек, из них за минувшие сутки – 1147 (Конотопский р-н – 237, Ахтырский р-н – 199, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 573, Шосткинский р-н – 128).

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Общество Коронавирус
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