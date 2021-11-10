Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:09191

В Тростянце спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

16 ноября в 7:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Макаренко в г. Тростянец.

На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил перекрытие на площади до 2 кв.м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня. В 7:28 пожар локализовали, в 7:50 – ликвидировали.

Причина пожара на данный момент устанавливается.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Ахтырке спасатели 8 часов тушили масштабный пожар складского помещения (видео)
Сегодня 07:45

В Ахтырке спасатели 8 часов тушили масштабный пожар складского помещения (видео)

16 ноября в 16:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Ахтырка на ул. Заводская горит складское...

В Ахтырке горит ангар
Вчера 20:13

В Ахтырке горит ангар

В Ахтырке прямо сейчас пожар по улице Заводской....

Ночью на Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома
Вчера 17:16

Ночью на Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

Сегодня, 16 ноября, в 1:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Мира в...

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Вчера 12:53

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

15 ноября в 13:29, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Полевая в с....

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в квартире
15.11.2021 13:51

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в квартире

14 ноября в 23:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 3-м этаже девятиэтажного жилого...

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 385 человек
Сегодня 08:38
На Сумщине браконьер «нарыбачил» на 200 тысяч гривен убытков
Сегодня 11:35
«Горводоканал» незаконно добывал подземные воды и сбрасывал сточные воды в реку
Сегодня 11:03
На Сумщине дали по 7 лет двум рецидивистам за разбойное нападение на пенсионерку
Сегодня 10:37
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)
Сегодня 10:26
Народный артист Украины из Сум получил государственную стипендию
Сегодня 10:15
Шосткинские полицейские сообщили о подозрении циничному вору
Сегодня 09:42
В Тростянце спасатели ликвидировали пожар в жилом доме
Сегодня 09:09
Кому в Сумах завтра выключат свет?
Сегодня 08:02
Сумчане стали чемпионами мира по панкратиону
Сегодня 07:54
В Ахтырке спасатели 8 часов тушили масштабный пожар складского помещения (видео)
Сегодня 07:45
В Ахтырке горит ангар
Вчера 20:13
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.