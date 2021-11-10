В Тростянце спасатели ликвидировали пожар в жилом доме 16 ноября в 7:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Макаренко в г. Тростянец.

На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил перекрытие на площади до 2 кв.м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня. В 7:28 пожар локализовали, в 7:50 – ликвидировали.

Причина пожара на данный момент устанавливается.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.