В Тростянце спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огонь охватил перекрытие на площади до 2 кв.м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня. В 7:28 пожар локализовали, в 7:50 – ликвидировали.
Причина пожара на данный момент устанавливается.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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