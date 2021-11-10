В Ахтырке горит ангар

На улице Заводской горит складское ангарное помещение. На месте работают пожарные, полиция и дежурит бригада скорой помощи. Жертв нет. На место пожара выехал городской голова Павел Кузьменко, чтобы лично убедиться, что жизни и имуществу близлежащих домохозяйств горожан ничего не угрожает, пишет Ахтырский горсовет в Фейсбуке.
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Все силы и средства громады по пожарогасению направлены на ликвидацию возгорания на полигоне твердых бытовых отходов....