В Ахтырке горит ангар В Ахтырке прямо сейчас пожар по улице Заводской.

На улице Заводской горит складское ангарное помещение. На месте работают пожарные, полиция и дежурит бригада скорой помощи. Жертв нет. На место пожара выехал городской голова Павел Кузьменко, чтобы лично убедиться, что жизни и имуществу близлежащих домохозяйств горожан ничего не угрожает, пишет Ахтырский горсовет в Фейсбуке.