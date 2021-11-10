Пьяный сумчанин пытался прыгнуть с Харьковского моста: его спасли (видео) Сегодня, 16 ноября, вечером на Харьковском мосту нетрезвый сумчанин пытался покончить жизнь самоубийством.

Люди пытались его отговорить. В конце концов он согласился не прыгать, если ему позвонит жена. В итоге она позвонила, мужчина залез обратно на мост, и его увезли в больницу.