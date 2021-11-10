В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия На линию 102 от водителя автомобиля ВАЗ поступило сообщение об автопроисшествии с его участием на улице Чехова.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Great Wall, не придерживаясь безопасного интервала, допустил столкновение с автомобилем заявителя. Но вместо того, чтобы остановиться, место происшествия покинул.

Патрульные сразу же уехали в направлении его вероятного движения. Через несколько минут водителя транспортного средства Great Wall обнаружили и остановили на улице 2-й Железнодорожной. 45-летний мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения. Он прошел осмотр на месте остановки. Прибор зафиксировал 2,95 промилле, что почти в 15 раз превышает допустимую норму.

На мужчину патрульные составили три админматериала:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;

- ст. 122–4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП;

- ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.