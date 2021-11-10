В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Great Wall, не придерживаясь безопасного интервала, допустил столкновение с автомобилем заявителя. Но вместо того, чтобы остановиться, место происшествия покинул.
Патрульные сразу же уехали в направлении его вероятного движения. Через несколько минут водителя транспортного средства Great Wall обнаружили и остановили на улице 2-й Железнодорожной. 45-летний мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения. Он прошел осмотр на месте остановки. Прибор зафиксировал 2,95 промилле, что почти в 15 раз превышает допустимую норму.
На мужчину патрульные составили три админматериала:
- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;
- ст. 122–4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП;
- ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
Три автомобиля попали в ДТП на улице Ремесленной....
Вчера на проспекте Курском произошло приключение с участием автомобилей КамАЗ и ВАЗ....
Вчера на 64-м километре автодороги Н 12 Сумы – Полтава произошло автопроисшествие с участием грузовика MAN и легковушки ВАЗ-21063....
Вчера вечером, около 17 часов, патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Герасима Кондратьева....
14 ноября в Харькове по Салтовскому шоссе произошло ДТП, в котором поучаствовал работник Ахтырского отдела полиции ГУНП в Сумской...