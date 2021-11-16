В Сумах произошла тройная авария с маршруткой Три автомобиля попали в ДТП на улице Ремесленной.

Автопроисшествие произошло сегодня, около 7 часов утра. На месте происшествия инспекторы патрульной полиции установили, что водитель автомобиля ЗАЗ, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, водитель которого двигался по главной дороге. В дальнейшем неуправляемый автомобиль ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автомобилем Рута. Все транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили водителя ЗАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.