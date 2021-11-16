У главы Сумской облгосадминистрации – новый заместитель Дмитрий Живицкий представил нового заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Андрея Бирюкова.

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что работы у нового заместителя будет достаточно, ведь в ближайших планах – создание единого структурного подразделения облгосадминистрации, которое будет заниматься цифровым развитием Сумщины, а также примет решение вопросов по компьютерному обеспечению всех структурных подразделений.

Андрей Бирюков поблагодарил главу облгосадминистрации за доверие и поддержку и отметил, что это доверие обязательно оправдает.

Справка

Бирюков Андрей Витальевич родился 18 января 1962 г. в г. Сумы. Образование – высшее: в 1989 году окончил Волгоградский политехнический институт по специальности «Механическое оборудование», квалификация – инженер-механик, в 1999 году – Украинскую академию банковского дела по специальности «Экономика и предпринимательство», квалификация – экономист учета и аудит.

Трудовая деятельность:

с апреля 1989 по февраль 1991 года работал на предприятиях города Сумы: инженером-технологом-программистом АО «СНПО»; инженером-программистом консультационно-внедренческой фирмы «СОФТЕКО»;

1991 – 1993 гг. – ведущий инженер отдела эксплуатации и технического обслуживания ПЭВМ, заведующий лабораторией кафедры прикладной математики Сумского физико-технологического института, г. Сумы;

02.1993 − 04.1993 − ведущий инженер ПОЭ ЭВМ, ведущий инженер отдела обработки информации компьютерного центра Национального банка Украины, г. Сумы;

05.1993 – 02.2002 – ведущий инженер отдела обработки, подготовки и контроля информации компьютерного центра, начальник отдела телекоммуникационных систем, начальник отдела телекоммуникационных систем центра информатизации и платежных систем, заместитель начальника центра информатизации и платежных систем Сумского областного управления Национального банка Украины (с 20.00). 2001 – Управление Национального банка Украины в Сумской области), г. Сумы.

С 2002 года работает в Киеве:

02.2002 – 05.2004 – начальник управления информатизации Главного управления Национального банка Украины по г. Киеву и Киевской области;

09.2004-12.2009 – президент Ассоциации «Украинский союз участников Национальной системы массовых электронных платежей», г. Киев;

02.2010-09.2014 – эксперт по правовым вопросам Всеукраинской общественной организации «Украинская федерация индустрии безопасности»;

01.2015-07.2016 – директор ООО «Бест Софт Солюшнс»;

07.2016 – 11.2021 – исполнительный директор Общественного союза «Хай-Тек Офис Украина», г. Киев.