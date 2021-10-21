Житель Сумщины ограбил свою бывшую, а потом сам пришел в полицию Во время ссоры в магазине злоумышленник открыто завладел мобильным телефоном бывшей девушки. А осознав, что натворил, сам пришел в полицию.

Сообщение о грабеже в полицию поступило от 36-летней жительницы Середина-Буды. По указанному адресу была направлена группа по реагированию патрульной полиции.

По словам заявительницы, ее бывший парень пришел в магазин, где она работает, в состоянии алкогольного опьянения и стал выяснять отношения. Когда же понял, что она не реагирует на его упреки, схватил со стола служебный телефон и скрылся.

Правоохранители сразу начали мероприятия по установлению местонахождение 23-летнего парня. Однако долго его искать не пришлось. Осознав свой поступок, он сам пришел в полицию и признался в содеянном.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.