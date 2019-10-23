Боец с Сумщины выиграл «бронзу» в Абу-Даби Кролевчанин завоевал бронзу чемпионата мира по джиу-джитсу.

На выходных в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся чемпионат мира по джиу-джитсу. Среди спортсменов, представлявших сборную команду Украины, в соревнованиях принял участие и воспитанник Кролевецкой ДЮСШ «Олимп» Даниэль Преображенко (тренер Дмитрий Бочаров). В упорной борьбе за победу кролевчанин завоевал бронзовую медаль, пишет Сайт Кролевца.