Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:20398

Боец с Сумщины выиграл «бронзу» в Абу-Даби

Кролевчанин завоевал бронзу чемпионата мира по джиу-джитсу.

На выходных в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся чемпионат мира по джиу-джитсу. Среди спортсменов, представлявших сборную команду Украины, в соревнованиях принял участие и воспитанник Кролевецкой ДЮСШ «Олимп» Даниэль Преображенко (тренер Дмитрий Бочаров). В упорной борьбе за победу кролевчанин завоевал бронзовую медаль, пишет Сайт Кролевца.

Спорт Джиу-джитсу
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумская патрульная выиграла «серебро» на чемпионате по джиу-джитсу
30.10.2021 21:34

Сумская патрульная выиграла «серебро» на чемпионате по джиу-джитсу

Сегодня, 30 октября, в Черновцах прошел чемпионат Украины по джиу-джитсу среди патрульных полицейских....

Сумчанин стал чемпионом Украины по боевому джиу-джитсу
02.06.2021 15:03

Сумчанин стал чемпионом Украины по боевому джиу-джитсу

Чемпионат Украины по комбат дзю дзюцу (боевое джиу-джитсу) принимал 30 мая Харькеов....

Сумских силовиков будут учить комбат дзю-дзюцу
07.07.2020 16:30

Сумских силовиков будут учить комбат дзю-дзюцу

3-4 июля в Сумах Всеукраинская федерация Комбат Дзю-дзюцу провела семинар для судей, тренеров, инструкторов и спортсменов федерации....

Сумчане с медалями чемпионата Украины по комбат дзю-дзюцу
02.12.2019 16:09

Сумчане с медалями чемпионата Украины по комбат дзю-дзюцу

1 декабря в Запорожье закончился чемпионат Украины по боевому джиу-джитсу (комбат дзю-Дзюцу)....

Сумские бойцы отличились на чемпионате мира
23.10.2019 11:13

Сумские бойцы отличились на чемпионате мира

19-20 октября в Киеве прошел чемпионат мира по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу) среди взрослых и юниоров....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 387 человек
Сегодня 09:06
В Сумах младшие ученики пойдут в школу с 17 ноября
12.11.2021 14:55
На Сумщине приобрели меньше всего кислородных концентраторов
Сегодня 14:29
"1000 грн Зеленского" получат не все, а только те, кто вакцинируется после 19 декабря?
Сегодня 14:04
Что известно об убийстве на охоте в Сумской области?
Сегодня 13:26
Боец с Сумщины выиграл «бронзу» в Абу-Даби
Сегодня 13:20
На Сумщине в колодце нашли тело мужчины
Сегодня 13:04
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 12:53
В Сумах разрыли площадь Независимости
Сегодня 12:26
В Ахтырке пожарные ликвидировали возгорание гаража и автомобиля, предотвратив взрыв газовой установки
Сегодня 11:52
На Сумщине дали 7 лет за убийство матери
Сегодня 11:43
В Сумах пропал 18-летний парень
Сегодня 11:29
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.