На Сумщине в колодце нашли тело мужчины 15 ноября в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в колодце села Бояро-Лежачи Новослободской ОТГ Конотопского района обнаружено тело мужчины.

На указанное место происшествия немедленно выехало очередное спасательное отделение. С помощью альпинистского снаряжения и средств защиты органов дыхания и кожи роменские спасатели достали тело погибшего человека. Причины трагического случая выясняются правоохранительными органами.