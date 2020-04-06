На Сумщине в колодце нашли тело мужчины

На указанное место происшествия немедленно выехало очередное спасательное отделение. С помощью альпинистского снаряжения и средств защиты органов дыхания и кожи роменские спасатели достали тело погибшего человека.
Причины трагического случая выясняются правоохранительными органами.
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