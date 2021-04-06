На Сумщине приобрели меньше всего кислородных концентраторов В Сумской области купили меньше кислородных концентраторов для больниц среди всех регионов Украины в 2021 году.

По подсчетам DOZORRO, в области приобрели всего 45 аппаратов на 2 млн. грн.

Кроме Сумщины, малые объемы таких закупок также в Донецкой области (45 шт.) и на Волыни (393 шт.). В то время как больше всего концентраторов приобрели в Одесской (2056 шт.), Киевской (2010 шт.), Львовской (1860 шт.) и Харьковской (1481 шт.) областях.

С начала 2021 года на кислородные концентраторы в Prozorro потратили более 780 млн грн Приблизительно столько же тратят на ремонт нескольких кусков областной дороги, например в Ровенской области. Всего для больниц приобрели 20,7 тысячи. приборов.

Более половины всех концентраторов за год приобрели в мае — незадолго до этого правительство выделило на эти приборы 693 млн грн. Тогдашний глава Минздрава Максим Степанов объяснял, что приобретенные за эти деньги аппараты должны использовать под наблюдением семейных врачей. Они предназначены для более стабильных больных, нуждающихся в кислородной поддержке.

Впрочем, кислородные концентраторы все равно не смогут полностью поправить ситуацию с дефицитом кислорода в медучреждениях. Для этого требуются более мощные кислородные станции. Недавно депутаты выделили на них 800 млн. грн.