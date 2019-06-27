Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии».

В среду, 17 ноября, с 10:00 до 12:00 по тел.: (066)8445296 телефонный прием по вопросам социальной защиты будет проводить заместитель директора департамента – начальник управления денежных выплат, компенсаций и предоставления льгот Наталья Лавринович.