Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:16187

Ночью на Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

Сегодня, 16 ноября, в 1:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Мира в с. Чернацкое на Шосткинщине.

О пожаре сообщила хозяйка, почувствовав сильное задымление внутри дома. На место происшествия было направлено отделение очередной караула 11-й государственной пожарно-спасательной части.

К моменту прибытия огонь охватил стену на площади до 3 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом.

В 1:55 возгорание локализовали, а в 2:13 полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 12:53

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

15 ноября в 13:29, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Полевая в с....

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в квартире
Вчера 13:51

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в квартире

14 ноября в 23:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 3-м этаже девятиэтажного жилого...

В Конотопе спасатели ликвидировали пожар зерносушилки (видео)
14.11.2021 19:02

В Конотопе спасатели ликвидировали пожар зерносушилки (видео)

Сегодня, 14 ноября, в 13:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на территории зерносушилки по ул. Выровская...

В Кролевце произошел масштабный пожар на мусорном полигоне
12.11.2021 16:49

В Кролевце произошел масштабный пожар на мусорном полигоне

Все силы и средства громады по пожарогасению направлены на ликвидацию возгорания на полигоне твердых бытовых отходов....

В Токарях пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
12.11.2021 15:17

В Токарях пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

12 ноября в 3:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Независимости в...

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 387 человек
Сегодня 09:06
В Сумах младшие ученики пойдут в школу с 17 ноября
12.11.2021 14:55
В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия
Сегодня 17:57
В Сумах произошла тройная авария с маршруткой
Сегодня 17:27
У главы Сумской облгосадминистрации – новый заместитель
Сегодня 17:24
Ночью на Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 17:16
Рятувальники закликають сумчан дбати про пожежну безпеку при використанні в житловому секторі саун (лазень)
Сегодня 16:38
Житель Сумщины ограбил свою бывшую, а потом сам пришел в полицию
Сегодня 16:03
Сумчанка морила голодом полтора десятка собак: нужна помощь
Сегодня 15:54
Мать пропавшего 18-летнего сумчанина обратилась к сыну через соцсети
Сегодня 15:45
Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан
Сегодня 15:10
На Сумщине приобрели меньше всего кислородных концентраторов
Сегодня 14:29
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.