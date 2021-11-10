Ночью на Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщила хозяйка, почувствовав сильное задымление внутри дома. На место происшествия было направлено отделение очередной караула 11-й государственной пожарно-спасательной части.
К моменту прибытия огонь охватил стену на площади до 3 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом.
В 1:55 возгорание локализовали, а в 2:13 полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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