Ночью на Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома Сегодня, 16 ноября, в 1:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Мира в с. Чернацкое на Шосткинщине.

О пожаре сообщила хозяйка, почувствовав сильное задымление внутри дома. На место происшествия было направлено отделение очередной караула 11-й государственной пожарно-спасательной части.

К моменту прибытия огонь охватил стену на площади до 3 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом.

В 1:55 возгорание локализовали, а в 2:13 полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.