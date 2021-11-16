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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

15 ноября в 13:29, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Полевая в с. Бакировка на Ахтырщине.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение очередных караулов 22-й государственной пожарно-спасательной части и 40-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем повреждены стены и кровля по всей площади, телевизор и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на 2 рядом расположенные хозяйственные постройки. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 500 м от очага горения.

В 13:48 возгорание локализовали, а в 15:40 – израсходовав на тушение почти 9 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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