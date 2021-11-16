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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке пожарные ликвидировали возгорание гаража и автомобиля, предотвратив взрыв газовой установки

15 ноября в 7:08 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Партизанская в г. Ахтырка.

На тушение направили очередной караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил стены гаража на площади до 1,5 кв. м, вещи домашнего обихода, а также моторный отсек, правое крыло и крышу автомобиля Ford «Eskort», который был внутри. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом и летнюю кухню.

В 7:16 возгорание локализовано и не допущено взрыва газовой установки, а в 7:45 - потратив на тушение около 5 т воды, пожар был ликвидирован.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар авто
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