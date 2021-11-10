На Сумщине дали 7 лет за убийство матери К 7 годам 3 месяцам лишения свободы приговорен мужчина на Сумщине, избивший до смерти собственную мать.

При публичном обвинении Бурынского отдела Конотопской окружной прокуратуры приговором суда 44-летний мужчина признан виновным в нанесении смертельных повреждений своей матери (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Он приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы.

Прокурор в суде доказал, что происшествие произошло 21 июня 2021 года в с. Винтовое Конотопского района. В тот день обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к матери. Женщина начала упрекать сына в том, что он систематически употребляет алкоголь. На этой почве ними возникла ссора, во время которой мужчина схватил деревянную палку и нанес ею несколько ударов по голове и туловищу матери. С тяжелыми травмами 71-летняя потерпевшая была госпитализирована в больницу, где через пять дней она скончалась.

В суде обвиняемый признал свою вину полностью, уверяя, что сожалеет о своем поступке.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось отделом полицейской деятельности № 1 (г. Бурынь) Конотопского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.