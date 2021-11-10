Рятувальники закликають сумчан дбати про пожежну безпеку в побуті З початку року на Сумщині сталося 1100 пожеж, матеріальні збитки від яких склали понад близько 8 млн. грн. Як свідчить аналіз таких випадків, більшість пожеж виникла у житловому секторі. У вогні загинуло 33 людей. Трагічні випадки зафіксовані у більшості районів та обласному центрі.

Заважаючи на тривожну статистику, Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Для цього слід обов'язково обговорити в родині не лише заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби «101», гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. Не забувайте розповідати дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь.

Завжди дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань, зокрема:

- слідкуйте за станом та справністю електромережі;

- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі;

- не паліть у ліжку; не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

- при використанні пічного опалення слідкуйте за його справністю та не розпалюйте вогонь легкозаймистими рідинами.

Пам'ятайте! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області