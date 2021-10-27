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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:43172

Кому в Сумах сегодня отключили воду?

Отдел "Служба 15-80" сообщает о проведении регламентных и ремонтных работах на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Мира, 5, пр-т М. Лушпы, 20, ул. СКД, 12 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. СГД, 6/1, ул. Харьковская, 54, ул. К. Зеленко, 14 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Петропавловская, 60, ул. Героев Крут, 26 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Г. Кондратьева, 148 (замена труб канализации в квартире), ул. Металлургов, 2, ул. Л. Быкова, 2/1 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Холодногорская, 31 (замена коренных кранов горячей воды в квартире), ул. Садовая, 33 (замена труб холодной воды в квартире).

Общество Отключение воды
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