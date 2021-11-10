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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине копы остановили вдрызг пьяного водителя грузовика (видео)

2,53 промилле — результат осмотра водителя, которого патрульные остановили за нарушение скоростного режима.

На автодороге Р 46 Харьков — Ахтырка патрульные остановили водителя грузовика DAF за нарушение скоростного режима. Уже с первой минуты инспекторы поняли, что у мужчины есть явные признаки алкогольного опьянения. 37-летний водитель прошел осмотр на месте остановки. Результату, зафиксированного алкотестером, он даже не удивился. 2,53 промилле алкоголя – показатель, почти в 13 раз превышающий допустимую норму.

На мужчину патрульные вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.

Право Пьяный за рулем
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