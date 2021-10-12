На Сумщине пропал 20-летний парень 20-летний Владимир Василенко из села Кочерги Конотопского района (на Путивльщине) 29 октября вышел из дома и не вернулся. Его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза темно-серые.

Одет был: серая с белым рисунком флисовая кофта на молнии, черные спортивные штаны, черная шапка, темно-зеленые резиновые сапоги.

При себе у него была черная барсетка, паспорт, желтый браслет, крестик на веревке, намотанный на руку.

Особые приметы: на спине много больших родинок.

Если вам что-то известно о местонахождении парня, сообщите пожалуйста по телефону 068-777-0-112 или 102.