На Сумщине пропал 20-летний парень

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза темно-серые.
Одет был: серая с белым рисунком флисовая кофта на молнии, черные спортивные штаны, черная шапка, темно-зеленые резиновые сапоги.
При себе у него была черная барсетка, паспорт, желтый браслет, крестик на веревке, намотанный на руку.
Особые приметы: на спине много больших родинок.
Если вам что-то известно о местонахождении парня, сообщите пожалуйста по телефону 068-777-0-112 или 102.
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