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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:21381

В Сумах столкнулись ВАЗ и КамАЗ

Вчера на проспекте Курском произошло приключение с участием автомобилей КамАЗ и ВАЗ.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, просят в патрульной полиции Сумщины.

Право Дтп
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