На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 387 человек

По состоянию на 16 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 119 359 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2297 летальных исходов, за минувшие сутки – 37 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 5, Сумской р-н – 18, Шосткинский р-н – 3).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 100 164 человек, из них за минувшие сутки – 1234 (Конотопский р-н – 64, Ахтырский р-н – 272, Роменский р-н – 131, Сумской р-н – 579, Шосткинский р-н – 188).
В Сумах сохраняется практически полная загрузка коек в городских больницах, определенных для помощи больным COVID-19....
COVID-19 подтвердили у 306 человек (Конотопский р-н – 37, Сумской р-н – 177, Шосткинский р-н – 92)....
Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 619 человек (Конотопский р-н – 44, Ахтырский р-н – 86, Роменский р-н – 49, Сумской р-н –...