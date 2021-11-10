На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 387 человек COVID-19 подтвердили у 387 человек (Конотопский р-н – 129, Ахтырский р-н – 54, Роменский р-н – 48, Сумской р-н – 113, Шосткинский р-н – 43).

По состоянию на 16 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 119 359 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2297 летальных исходов, за минувшие сутки – 37 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 5, Сумской р-н – 18, Шосткинский р-н – 3).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 100 164 человек, из них за минувшие сутки – 1234 (Конотопский р-н – 64, Ахтырский р-н – 272, Роменский р-н – 131, Сумской р-н – 579, Шосткинский р-н – 188).