На Сумщине столкнулись легковушка и грузовик

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, просят в патрульной полиции Сумщины.
Вчера на проспекте Курском произошло приключение с участием автомобилей КамАЗ и ВАЗ....
Вчера вечером, около 17 часов, патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Герасима Кондратьева....
14 ноября в Харькове по Салтовскому шоссе произошло ДТП, в котором поучаствовал работник Ахтырского отдела полиции ГУНП в Сумской...
Около 20 часов патрульные получили сообщение о ДТП на автодороге Н 12 Сумы - Полтава, в городе Ахтырка, на улице...
Сотрудники полиции разыскали автомобиль еще до того, как владелец обнаружил его исчезновение....