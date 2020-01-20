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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:23122

Сумские лыжники отличились в Финляндии

На выходных в Воукатти (Финляндия) проходили межународные соревнования FIS.

На них лыжники зарабатывают очки для попадания на Олимпийские игры. Среди призеров первого старта сезона и наши: 10-километровую гонку выиграла конотопчанка Марина Анцыбор, Виктория Олех была 5-й, Валентина Каминская – 10-й, Юлия Кроль -21-й, Дарья Рублева – 22-й, Дарина Ковалева – 30-й…

У мужчин на 15 км шосткинец Алексей Красовский показал 20-е время, Дмитрий Драгун – 23-е, Руслан Перехода – 26-е…

В спринте на 1,4 км Александр Лисогор был третьим, Алексей Красовский – 9-й, Руслан Перехода - 10-й, Дмитрий Драгун – 13-й…

Среди женщин 4-й место в спринте заняла Виктория Олех, 7-е – Марина Анцыбор, 11-е – Валентина Каминская…

Спорт Лыжные гонки
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15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
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22.00
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Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
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16.45; 20.00
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Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
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18.10
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Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
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