Сумские лыжники отличились в Финляндии

На них лыжники зарабатывают очки для попадания на Олимпийские игры. Среди призеров первого старта сезона и наши: 10-километровую гонку выиграла конотопчанка Марина Анцыбор, Виктория Олех была 5-й, Валентина Каминская – 10-й, Юлия Кроль -21-й, Дарья Рублева – 22-й, Дарина Ковалева – 30-й…
У мужчин на 15 км шосткинец Алексей Красовский показал 20-е время, Дмитрий Драгун – 23-е, Руслан Перехода – 26-е…
В спринте на 1,4 км Александр Лисогор был третьим, Алексей Красовский – 9-й, Руслан Перехода - 10-й, Дмитрий Драгун – 13-й…
Среди женщин 4-й место в спринте заняла Виктория Олех, 7-е – Марина Анцыбор, 11-е – Валентина Каминская…
С 6 по 10 февраля в с. Яворов Львовской области прошел чемпионат Украины по лыжным гонкам среди юниоров, юниорок и...
С 30 января по 3 февраля в селе Яворов Львовской области проходил Чемпионат Украины по лыжным гонкам среди ветеранов....
С 31 января по 3 февраля на базе Западно-реабилитационно-спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины (Львовская область) состоялся чемпионат Украины...
Сегодня, 21 января, в швейцарской Лозанне, где проходят III Зимние Юношеские Олимпийские игры, завершаются лыжне соревнования....
В швейцарской Лозанне продолжаются III Зимние Юношеские Олимпийские игры....