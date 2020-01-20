Сумские лыжники отличились в Финляндии На выходных в Воукатти (Финляндия) проходили межународные соревнования FIS.

На них лыжники зарабатывают очки для попадания на Олимпийские игры. Среди призеров первого старта сезона и наши: 10-километровую гонку выиграла конотопчанка Марина Анцыбор, Виктория Олех была 5-й, Валентина Каминская – 10-й, Юлия Кроль -21-й, Дарья Рублева – 22-й, Дарина Ковалева – 30-й…

У мужчин на 15 км шосткинец Алексей Красовский показал 20-е время, Дмитрий Драгун – 23-е, Руслан Перехода – 26-е…

В спринте на 1,4 км Александр Лисогор был третьим, Алексей Красовский – 9-й, Руслан Перехода - 10-й, Дмитрий Драгун – 13-й…

Среди женщин 4-й место в спринте заняла Виктория Олех, 7-е – Марина Анцыбор, 11-е – Валентина Каминская…