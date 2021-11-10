В Сумах на переходе сбили девушку

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 19-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не предоставил преимущества и допустил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 21-летняя женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции.
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