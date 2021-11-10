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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:55229

В Сумах на переходе сбили девушку

Вчера вечером, около 17 часов, патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Герасима Кондратьева.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 19-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не предоставил преимущества и допустил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 21-летняя женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции.

Право Дтп
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