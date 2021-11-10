В Сумах избрана мера пресечения подозреваемому в сбыте поддельного ковид-сертификата Сегодня, 15 ноября, было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста мужчине, подозреваемого в сбыте поддельного международного свидетельства о вакцинации от COVID-19, совершенном по предварительному сговору с медицинским работником.

По результатам рассмотрения данное ходатайство следователя было удовлетворено частично. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 47 580 гривен, возложив на него следующие обязанности:

- прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи, суду по первому вызову;

- не отлучаться за пределы г. Сумы без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт(ы), или другой документ(ы), дающий подозреваемому право на выезд за пределы Украины;

- носить электронное средство контроля;

- воздержаться от общения со свидетелями.

Возложенные обязанности действуют до 27 декабря 2021 года включительно.