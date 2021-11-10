В Сумах избрана мера пресечения подозреваемому в сбыте поддельного ковид-сертификата

По результатам рассмотрения данное ходатайство следователя было удовлетворено частично. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 47 580 гривен, возложив на него следующие обязанности:
- прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи, суду по первому вызову;
- не отлучаться за пределы г. Сумы без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт(ы), или другой документ(ы), дающий подозреваемому право на выезд за пределы Украины;
- носить электронное средство контроля;
- воздержаться от общения со свидетелями.
Возложенные обязанности действуют до 27 декабря 2021 года включительно.