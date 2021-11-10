Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:22308

В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов

Чтобы избежать административной ответственности, конотопчанин предложил правоохранителям «взятку».

Патрулируя одну из улиц города Конотоп, работники сектора реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Ford, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения. Поэтому его остановили для составления соответствующих административных материалов.

Водителем оказался 29-летний местный житель. Во время общения с ним стражи порядка заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на состояние опьянения. Однако мужчина отказался и предложил правоохранителям 4000 гривен «откупного».

Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, либо ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Как сумские копы ловили пьяного маршрутчика (видео)
12.11.2021 16:10

Как сумские копы ловили пьяного маршрутчика (видео)

Благодаря сообщению неравнодушного сумчанина патрульные остановили водителя с признаками сильного алкогольного опьянения....

В Сумах пьяный водитель маршрутки перебежал в салон и притворился спящим пассажиром (видео)
12.11.2021 12:48

В Сумах пьяный водитель маршрутки перебежал в салон и притворился спящим пассажиром (видео)

В Сумах остановить пьяного водителя маршрутки помогли пешеходы....

В Сумах копы остановили пьяного иностранца за рулем «Лексуса»
11.11.2021 16:05

В Сумах копы остановили пьяного иностранца за рулем «Лексуса»

Ранним утром на улице Интернационалистов патрульные остановили автомобиль Lexus, водитель которого нарушил правила пользования предупредительными сигналами....

На Сумщине наркодилер пытался подкупить следователя полиции
10.11.2021 16:35

На Сумщине наркодилер пытался подкупить следователя полиции

Под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды следователю полиции (ч....

В Сумах пьяный водитель чудом не утопил авто (видео)
10.11.2021 16:32

В Сумах пьяный водитель чудом не утопил авто (видео)

Патрульные составили 4 админматериала на водителя с признаками опьянения, совершившего ДТП....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 306 человек
Сегодня 08:52
В Сумах младшие ученики пойдут в школу с 17 ноября
12.11.2021 14:55
В Сумах на переходе сбили девушку
Сегодня 17:55
В Сумах избрана мера пресечения подозреваемому в сбыте поддельного ковид-сертификата
Сегодня 17:53
На Сумщине проектировщик будет отвечать за затопление школы во время ремонта кровли
Сегодня 17:50
В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 17:22
На Сумщине взяли под стражу наркоторговца, который пытался подкупить следователя
Сегодня 16:50
В Шостке родители школьников вышли на митинг против дистанционного обучения (видео)
Сегодня 16:22
Мэр Сум объяснил, зачем подняли тарифы на тепло
Сегодня 16:16
В Сумах реконструируют аварийный коллектор самой мощной канализационной станции города
Сегодня 16:06
На Сумщине пьянка завершилась поножовщиной
Сегодня 15:40
За неделю на Сумщине зарегистрировано 5250 опасных происшествий
Сегодня 15:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.