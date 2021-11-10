В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов

Патрулируя одну из улиц города Конотоп, работники сектора реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Ford, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения. Поэтому его остановили для составления соответствующих административных материалов.
Водителем оказался 29-летний местный житель. Во время общения с ним стражи порядка заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на состояние опьянения. Однако мужчина отказался и предложил правоохранителям 4000 гривен «откупного».
Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, либо ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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