Мэр Сум объяснил, зачем подняли тарифы на тепло Во время аппаратного совещания в мэрии городской голова Александр Лысенко акцентировал внимание на вопросе расчета тарифов на отопление и их утверждение исполнительным комитетом.

Чиновник сказал, что сейчас появляется большое количество публикаций, в которых говорится, что решением исполнительного комитета были утверждены тарифы на тепло с учетом новых цен на газ, поэтому жители вынуждены будут платить намного больше. Он объяснил, что тарифы хоть и повысились, но население будет платить столько же, сколько и в прошлом году, ведь остальные средства будут компенсироваться из бюджета громады.

«У нас сегодня есть Меморандум, подписанный с Правительством Ассоциацией городов Украины (это городские громады) о том, чтобы остался тариф на уровне прошлого года. Что в этом контексте должно происходить? Должна быть соответствующая компенсация теплогенерирующим компаниям. Для того чтобы состоялась такая компенсация, по соответствующему порядку, который сейчас прорабатывается с Правительством, средства мы запланировали в бюджете громады. Сделали это для того, чтобы была компенсация. Платежки, которые получают потребители ООО «Сумытеплоэнерго» за октябрь – будут по стоимости гигакалорий рассчитаны по цене 1559 грн, как это было в прошлом году, по цене на газ, которая была в 2020 году. В декабре платежи будут также по цене прошлого года, и сейчас мы работаем над Порядком, над тем как сделать так, чтобы у нас тарифы остались на уровне прошлого года. Объясняю, для чего исполнительный комитет принял новые тарифы с расчетом новых цен на газ – для того, чтобы мы видели, какая нужна сумма для соответствующей компенсации, чтобы сохранить эту разницу. Для того чтобы платили не жильцы, а из бюджета. Понятно, что необходимо всем объяснять эту ситуацию и как это происходит, потому что многие вопросы есть и об автономном отоплении, и о частном секторе. Я думаю, что когда все получат платежки, то увидят, что это газ по восемь гривен уже с транспортировкой», – сообщил Александр Лысенко.

При планировании бюджета на следующий год вместе с депутатским корпусом будут планироваться средства для компенсаций на следующий год, ведется тесное сотрудничество с государственными органами по решению этой задачи.

Мэр сказал, что это вопрос на контроле и в Правительстве, и в громадах. Он добавил, что повышение тарифов – это лишь необходимость, чтобы узнать ту разницу, которую необходимо будет компенсировать из бюджета.