На Сумщине проектировщик будет отвечать за затопление школы во время ремонта кровли

По данным следствия, предприятие в 2020 году выполняло капитальный ремонт мягкой кровли спортивного и актового зала одной из глуховских школ. Ответственным за выполнение работ на указанном объекте был назначен инженер-проектировщик ООО. Ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, указанный служащий допустил частичный демонтаж кровли крыши школы, поэтому во время дождя водой было повреждено помещение актового зала, спортивного зала и кабинета бухгалтерии. Из-за служебной халатности инженера-проектировщика общеобразовательной школе причинен материальный ущерб на сумму почти 900 тыс. грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется сотрудниками следственного отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.