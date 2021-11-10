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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5066

На Сумщине проектировщик будет отвечать за затопление школы во время ремонта кровли

Шосткинская окружная прокуратура сообщила о подозрении инженеру-проектировщику общества с ограниченной ответственностью, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого повлекло ущерб учебному заведению в размере около 900 тыс. грн (ч.2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, предприятие в 2020 году выполняло капитальный ремонт мягкой кровли спортивного и актового зала одной из глуховских школ. Ответственным за выполнение работ на указанном объекте был назначен инженер-проектировщик ООО. Ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, указанный служащий допустил частичный демонтаж кровли крыши школы, поэтому во время дождя водой было повреждено помещение актового зала, спортивного зала и кабинета бухгалтерии. Из-за служебной халатности инженера-проектировщика общеобразовательной школе причинен материальный ущерб на сумму почти 900 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется сотрудниками следственного отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Общество
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