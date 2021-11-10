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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:06393

В Сумах реконструируют аварийный коллектор самой мощной канализационной станции города

Свой срок эксплуатации отслужил самотечный железобетонный коллектор диаметром 2000 мм, проходящий на территории самой мощной в городе канализационной насосной станции №2.

Газовая коррозия разрушила верхнюю часть канализационной трубы и железобетонные конструкции работающих камер.

Коллектор обеспечивает перекачку сточных вод из жилых массивов Курского, Роменского микрорайонов, поселков Анновка и Веретеновка, улицы Белопольское шоссе и центральной части города.

Чтобы не допустить аварийной ситуации, по заказу Департамента инфраструктуры города будут выполнены работы по реконструкции изношенного коллектора (более 30 м) и двух камер. Также будет установлена новая шиберная защелка.

На сегодняшний день подрядной организацией осуществлены необходимые подготовительные работы. Жители города не испытывают неудобств, поскольку работы капитального характера будут выполняться без ограничения водоснабжения, открытым способом на глубине более 6 метров, сообщает КП «Горводоканал».

Общество
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