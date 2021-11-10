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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:33510

Сумщина – в пятерке областей по уровню вакцинации

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий поручил провести работу с грмоадами-аутсайдерами, где уровень вакцинации менее 50% населения.

Как сообщил на аппаратном совещании начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, в настоящее время в области привито минимум одной дозой 40,6% жителей, вакцинировано 360 769 человек, в том числе двумя дозами – 253 729 человек (почти 30%).

По его словам, Сумщина находится в пятерке областей Украины по количеству привитых на 100 000 тысяч населения. Проведенное инспектирование пунктов вакцинации на выходных и активизация их работы в субботу и воскресенье дали положительный результат. Так, за прошедшие выходные было проведено почти вдвое больше прививок по сравнению с предыдущими – 6172 против 3500.

Чиновник подчеркнул, что область обеспечена вакциной. Ее сейчас 4 вида, в том числе MODERNA.

В течение недели ожидается расширение перечня категорий профессий, подлежащих вакцинации. В частности, речь идет о работниках органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждениях всех форм собственности и т.д.

По информации главного санитарного врача области Владимира Збаражского, самый высокий уровень вакцинации в Юнаковской (55,9%), Поповской (55%), Бездрицкой (52%), Сумской (51%) громадах. Меньше всего провакцинированы жители Чупаховской, Вильшанской, Ворожбянской, Эсманской громад.

Дмитрий Живицкий поручил провести разъяснительную работу с громадами-аутсайдерами, где уровень вакцинации менее 50%, а также сверить статистические данные по проведению прививок во избежание дублирования и недоразумений.

По его словам, ускорение темпов вакцинации в громадах приблизит выход детей из онлайн-обучения.

«В тех громадах, где вакцинация низкая, возвращение в школы невозможно. Там, где процент составляет более 50%, дети имеют больше возможностей сесть за парты. Но ни в коем случае нельзя подвергаться давлению и манипуляциям. Решения по организации обучения должны приниматься органами местного самоуправления взвешенно, учитывая эпидситуацию на местах», – прокомментировал глава облгосадминистрации.

Общество Вакцинация
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