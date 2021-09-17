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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:50294

На Сумской таможне изъяли 65 бутылок водки

14 ноября на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни предотвращена попытка незаконного ввоза 66 бутылок водки «Царская Чарка», объемом 1 л, с марками акцизного налога Российской Федерации.

Граждане, пересекавшие таможенную границу Украины, сообщили, что кроме личных вещей больше ничего не перемещают. Во время проведения ухода за транспортным средством без признаков сокрытия было обнаружено 11 ящиков водки. Владелец обнаруженных бутылок сообщил, что данные алкогольные напитки лично перемещал через таможенную границу Украины на свадьбу своего родственника.

Согласно ч. 2 ст. 378 Таможенного кодекса Украины граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут ввозить алкогольные напитки на таможенную территорию Украины в ручной клади или сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования в следующих количествах в расчете на одного человека: 1 литр крепких (с содержанием спирта более 22%) алкогольных напитков, а следовательно в соответствии с предписаниями п. 2 ч. 1 ст. 196 ТК Украины, не могут быть пропущены через таможенную границу Украины (запрещены).

Таким образом, гражданин не заявил по установленной форме точных и достоверных сведений о товарах (65 бутылок водки «Царская чарка»), которые он перемещал через таможенную границу Украины и подлежат обязательному декларированию.

1 бутылка водки «Царская чарка» была возвращена гражданину на основании ст. 376 ТК Украины, остальные временно изъяты.

Указанные действия имеют признаки нарушения (нарушений) таможенных правил, предусмотренных (предусмотренных) статьи 472 Таможенного кодекса Украины, составлен протокол.

Право Паленая водка Таможня
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