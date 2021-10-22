В Шостке поймали двух воров, которые занимались кражами из торговых киосков

По данным следствия, 32-летний мужчина и на год старший его сообщник, находившиеся на исправительном сроке за ранее совершенные преступления, проникли в торговый киоск и похитили оттуда 70 килограммов яблок. Украденное сразу продали, а деньги потратили на свои нужды.
В следующий раз злоумышленников заинтересовала торговая точка розничной реализации безалкогольных напитков. Проникнув туда, мужчины забрали несколько десятков бутылок газировки разных марок.
Еще из одного киоска злоумышленники похитили ТВ-тюнер и 500 гривен.
В ходе проведения необходимых следственных действий правоохранители уже изъяли и вернули владельцам часть похищенного. В отношении же мужчин в полиции возбуждены уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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