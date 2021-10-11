За неделю на Сумщине зарегистрировано 5250 опасных происшествий

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 52 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 23 здания, материальные ценности на общую сумму 10 млн 655 тыс. грн.
Как свидетельствует статистика, с наступлением осени и снижением температурных показателей значительная доля пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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