На сумской таможне обнаружили наркотики в банке с вареньем

Во время проведения таможенного досмотра транспортного средства, направлявшегося в Российскую Федерацию, кинологом Сумской таможни с помощью служебной собаки Аси, в сумке, среди личных вещей гражданина Украины, была обнаружена банка с вареньем, в которой находился сверток с коноплей общим весом 2.4 г.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
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