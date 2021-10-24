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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:07190

На сумской таможне обнаружили наркотики в банке с вареньем

На таможенном посту «Бачевск» задержан гражданин, пытавшийся пересечь границу с наркотическим веществом.

Во время проведения таможенного досмотра транспортного средства, направлявшегося в Российскую Федерацию, кинологом Сумской таможни с помощью служебной собаки Аси, в сумке, среди личных вещей гражданина Украины, была обнаружена банка с вареньем, в которой находился сверток с коноплей общим весом 2.4 г.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Право Наркотики Таможня
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