Стал известен претендент на пост главного тренера «Сум» Предыдущий главком сумчан Валерий Куценко покинул клуб в середине октября.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вакантную должность главного тренера второлиговых «Сум» вскоре может занять экс-наставник «Виктории» Артем Радионов.

38-летний наставник работал с командой из Николаевки с 2015 по 2021 год, пройдя с нею пусть от аматорского футбола до Второй лиги. В середине сентября Радионов был уволен из «Виктории» после серии неудачных результатов.

«Сумы» после октябрьской отставки Валерия Куценко проиграли все пять матчей. В настоящее время и.о. главного тренера является начальник команды Александр Бондаренко.

С 5 очками после 18 туров «Сумы» замыкают турнирную таблицу группы Б Второй лиги. 20 ноября сумчане сыграют в Новой Каховке с «Энергией».