Кому отключат свет в Сумах в среду? Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 17 ноября.

Отключения связаны с подключением новых потребителей и ремонтными работами на оборудовании подстанции. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления. Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключений на 17 ноября тут.